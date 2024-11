Rui Costa garante que nenhum dos principais jogadores sairá abaixo da cláusula

À margem da inauguração das novas instalações da Casa do Benfica de Arouca, o dirigente abordou as notícias veiculadas pela imprensa inglesa sobre um alegado interesse do Manchester United no central, numa posição em que os 'encarnados' contam também com Nicolás Otamendi e António Silva.



"Consigo prometer, à imagem que já fiz em janeiro, que não vamos perder nenhum dos principais jogadores. Há uns anos perdemos um jogador, que foi o caso do Enzo Fernández, e eu já na altura disse isso e posso dizer o mesmo. Tenho lido muitas vezes sobre o António Silva, o Otamendi, o Tomás Araújo... Posso garantir aos adeptos que o Benfica não negociará com ninguém sem ser por esses valores, e, portanto, fico mais do que esperançado de que eles sejam jogadores do Benfica até ao final da temporada. São três jogadores fundamentais", reiterou, em declarações aos jornalistas.



Depois de uma decisiva exibição de Ángel Di María, com duas assistências na vitória frente ao Mónaco (3-2), uma eventual nova renovação de contrato, que permitiria estender o vínculo com o internacional argentino para além de 2025, foi também um assunto analisado pelo presidente, que elogiou o extremo, mas remeteu essa decisão para o futuro.



"Não deixa de ser curioso, porque, há uns meses, muita gente questionava porque é que o Benfica tinha renovado com Di María. O futebol é mesmo isto. Nós temos de ter, acima de tudo, orgulho de ter connosco um dos melhores jogadores da história do futebol mundial e que está num ótimo momento. É, para nós, um 'filho da casa'. Embora não tenha sido formado por nós, chegou muito cedo ao nosso clube e temos o maior prazer em desfrutar dele. Ambas as partes saberão decidir, por seu tempo, qual será o futuro", afirmou.



Rui Costa fez também um balanço da época até ao momento, com um começo que considera "menos auspicioso", e do intenso mês de dezembro, com o 'clássico' no Estádio de Alvalade à cabeça, para o qual considera a equipa preparada com a entrada de Bruno Lage.



"É um mês de dezembro tremendo, com uma densidade de jogos importantes e de grau de dificuldade elevado, mas, como disse na altura da entrada do Bruno Lage, hoje temos tempo e qualidade suficiente para lutar por este título. É evidente que não queríamos estar nesta posição, ter perdido cinco pontos nas primeiras quatro jornadas, mas nada fica decidido às quatro primeiras jornadas. Portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer volta-nos a trazer a ambição de podermos chegar ao título", expressou.



O presidente das 'águias' desvalorizou ainda que a troca de treinador do Sporting e a crise de resultados do FC Porto possam fragilizar os principais rivais e apelou para que o foco dos benfiquistas esteja centrado para dentro.



"Percebo a pergunta, mas o Benfica não vive com o mal dos outros, vive com aquilo que tem de fazer. Neste momento, nós estamos focados naquilo que temos de fazer, dependemos de nós próprios. É evidente que, para se ganhar campeonatos, nós temos de fazer o nosso trabalho e esperar também que, de vez em quando, os adversários não conquistem os seus pontos", concluiu.



O Benfica, atual terceiro classificado da I Liga, ainda que tenha um jogo em atraso, com 25 pontos, tem encontro marcado no reduto de Arouca, 16.º, com oito, a partir das 18:00 de domingo, para a 12.ª jornada, com arbitragem a cargo de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.