EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

"Se for para o Benfica vai dar certo"

"Se for para o Benfica vai dar certo"

O futuro de José Mourinho é uma incógnita e por isso começam a surgir nomes associados ao clube encarnado. Nas últimas horas o nome de Filipe Luís ganhou força. O treinador brasileiro está livre desde que deixou o Flamengo em março.

Válter Madureira - RTP Antena 1 /
Thaier Al-Sudani - Reuters

VER MAIS
Em exclusivo à RTP Antena 1, Juninho Vieira diz que Filipe Luís é "um grande treinador e se for para o Benfica vai dar certo."

O antigo jogador do Flamengo garante também que o técnico está pronto para um desafio desta dimensão: "O Flamengo tem muito mais pressão que no Benfica. Se ele for mesmo para o Benfica eu desejo a melhor sorte."

Filipe Luís e Juninho Vieira, que também passou por Estoril e Chaves, conquistaram a Libertadores, Brasileirão, Taça do Brasil e Supertaça.
PUB
PUB