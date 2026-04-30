Benfica
Futebol Nacional
"Se for para o Benfica vai dar certo"
O futuro de José Mourinho é uma incógnita e por isso começam a surgir nomes associados ao clube encarnado. Nas últimas horas o nome de Filipe Luís ganhou força. O treinador brasileiro está livre desde que deixou o Flamengo em março.
Em exclusivo à RTP Antena 1, Juninho Vieira diz que Filipe Luís é "um grande treinador e se for para o Benfica vai dar certo."
O antigo jogador do Flamengo garante também que o técnico está pronto para um desafio desta dimensão: "O Flamengo tem muito mais pressão que no Benfica. Se ele for mesmo para o Benfica eu desejo a melhor sorte."
Filipe Luís e Juninho Vieira, que também passou por Estoril e Chaves, conquistaram a Libertadores, Brasileirão, Taça do Brasil e Supertaça.
O antigo jogador do Flamengo garante também que o técnico está pronto para um desafio desta dimensão: "O Flamengo tem muito mais pressão que no Benfica. Se ele for mesmo para o Benfica eu desejo a melhor sorte."
Filipe Luís e Juninho Vieira, que também passou por Estoril e Chaves, conquistaram a Libertadores, Brasileirão, Taça do Brasil e Supertaça.