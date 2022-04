Taarabt convicto de que Benfica "vai fazer um grande jogo e vencer" o Liverpool

"Acredito que podemos igualar a dinâmica ofensiva do Liverpool. Respeitamo-los, mas não os tememos e amanhã [terça-feira] queremos estar no nosso melhor e fazer um jogo de excelência", disse o médio marroquino na antevisão ao encontro dos quartos de final da Liga dos Campeões, pedindo ainda aos adeptos que possam ajudar a decidir o jogo a favor das `águias`.

O jogador de 32 anos admitiu que a equipa orientada por Klopp é "fantástica", com qualidade "em todas as zonas do terreno", mas realçou que a mentalidade do Benfica não está centrada nos pontos fortes do adversário.

"Vamos estar perante os nossos adeptos e temos de acreditar que vamos fazer um grande jogo e vencer. Também temos jogadores de grande qualidade, valores individuais que podem fazer a diferença, temos os nossos pontos fortes e vamos fazer tudo para vencer perante os nossos adeptos", disse o médio, que cumpre a sua quinta época com a camisola `encarnada`.

Adel Taarabt recordou ainda os sete anos passados em Inglaterra e assegurou que, se jogar na terça-feira, não vai estar preocupado em provar nada a ninguém.

"Vai ser um jogo especial, porque joguei sete anos em Inglaterra, mas não tenho nada a provar a não ser a mim e à minha equipa", concluiu o médio.

O Benfica recebe esta terça-feira o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. As `águias` chegam a esta eliminatória depois de eliminar o Ajax, ao passo que a equipa de Jurgen Klopp, na qual atua o português Diogo Jota, deixou pelo caminho o Inter de Milão.

O encontro está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do espanhol Gil Manzano.