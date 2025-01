Taça da Liga. Aursnes acredita ver o Benfica na final

“Estamos muito desejosos pelo jogo contra o Sporting de Braga, que também defrontámos há alguns dias. Estamos desejosos pelo jogo e queremos chegar à final”, declarou o norueguês, numa entrevista disponibilizada pelos encarnados e feita em parceria com a Liga de clubes.



Na quarta-feira, o Benfica vai defrontar os bracarenses na segunda meia-final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Leiria, a partir das 19h45, apenas quatro dias depois de ter perdido em casa com os minhotos por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da I Liga.



“Vai ser um jogo difícil contra o Braga, que defrontámos no último jogo. O Braga é uma boa equipa e está a jogar bem. Se compararmos com o Estoril (Praia), com que jogámos no ano passado, fomos a penáltis... Espero que possamos fazer um melhor jogo contra um adversário que defrontámos recentemente, e temos de aprender com esse jogo”, disse.



O médio norueguês admitiu que “existe sempre alguma tensão” por os jogos da "final four" da Taça da Liga serem a eliminar, mas considerou “emocionante” essa perspetiva.



“Uma competição como a Taça (da Liga) é sempre agradável de jogar. No ano passado, também jogámos a meia-final, que perdemos (nos penáltis, com o Estoril), mas este ano queremos chegar à final”, reiterou.



O jogador encarnado confessou que ganhar a competição daria “mais motivação e muita energia” à equipa, que é recordista de troféus, com sete, mas não a vence desde 2015/16.



“Se conseguirmos vencer a competição, acho que, de certeza, nos vai dar muita energia”, concluiu, apelando aos adeptos do Benfica que se desloquem a Leiria para apoiar o clube da Luz.