Taça da Liga. Durán convocado no Benfica apesar da incerteza sobre castigo

“Estou muito curioso para perceber o que vai acontecer em relação ao Jhon Durán. Neste momento, está convocado para o jogo amanhã [quinta-feira]”, revelou o técnico dos ‘encarnados’, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro dos quartos de final.



O colombiano viu um cartão vermelho já após o apito final do encontro contra o Santa Clara, da nona jornada da Liga, na segunda-feira, dia em que Marco Silva afirmou que o jogador nada tinha feito que justificasse tal ação disciplinar.



Entretanto, o técnico já teve “acesso ao relatório”, que, no seu entendimento, “só veio confirmar aquilo que tinha dito”, ou seja, “que o jogador não tinha estado envolvido em absolutamente nada”.



“Estou muito curioso para perceber qual será a decisão [do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol], sinceramente, depois de ver o que vi, de ter análise [acesso] a todas as imagens e depois de ler o que foi escrito, estou muito curioso”, desabafou.



Nesse sentido, e até porque ainda não tem conhecimento de “nenhuma decisão”, Silva continua “na dúvida se [Jhon Durán] poderá ou não ser utilizado” frente aos ‘galos’ e defendeu maior celeridade nas decisões do Conselho de Disciplina.



“Se marcam jogos tão próximos uns dos outros, era importante que houvesse uma decisão o mais rápido possível para nós também sabermos com aquilo que contamos em termos de preparação para o jogo seguinte”, anotou.



Resultante da incerteza em torno do colombiano, Anísio Cabral ficou de fora do jogo dos sub-19 frente ao Pafos (Chipre), hoje, a contar para a UEFA Youth League e “estará nos convocados” para a receção ao Gil Vicente, na qual o técnico admite fazer “algumas alterações” após “analisar a recuperação dos jogadores e perceber” com quais pode assumir “mais ou menos riscos”.



“Poderemos, ou não, fazer alterações. Mas sempre com o objetivo de termos jogadores frescos em campo, de não perdermos a nossa essência como equipa e de mantermos parte da nossa estrutura, porque é um jogo decisivo e queremos muito disputar a ‘final four’”, assumiu o treinador ‘encarnado’.



O Benfica recebe o Gil Vicente na quinta-feira, em partida dos quartos de final da Taça da Liga com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de José Bessa (AF Porto).



A equipa orientada por Marco Silva, que segue em segundo lugar na I Liga, a oito pontos do FC Porto, já recebeu os ‘galos’ nesta época, em setembro, em jogo a contar para o campeonato, que venceu por 3-1.



Na quinta-feira, Marco Silva não poderá contar com os lesionados Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea e ainda Banjaqui, enquanto “Kaminski estará de volta aos convocados”, revelou o treinador.



