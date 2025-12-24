Taça de Portugal. Clássico FC Porto-Benfica dos "quarto" marcado para 14 de janeiro

Torreense (II) – União de Leiria (II), 20:15.

Lusitano de Évora (L3)/Fafe (L3) – Sporting de Braga (I), 18:45.

FC Porto (I) - Benfica (I), 20:45.

Sporting (I) - AVS (I).

Os ‘quartos’ da Taça abrem em 11 de janeiro com o encontro entre o Torreense e a União de Leiria, ambos da II Liga, e prosseguem no dia 14, com a visita do Benfica, finalista vencido da última edição, ao FC Porto, agendada para as 20:45.No mesmo dia, o Sporting de Braga visita o vencedor do único encontro dos ‘oitavos’ ainda por disputar, que oporá, no sábado, 27 de dezembro, o Lusitano de Évora ao Fafe, que militam ambos na Liga 3.Por definir fica apenas a receção do Sporting, detentor do troféu, ao AVS.- Domingo, 11 jan:- Quarta-feira, 14 jan:- Data e horário a definir: