"Tenho de sair daqui". Agente de Rafa Silva revela bastidores da tensão com o Besiktas

O mercado de janeiro foi protagonizado por Rafa Silva e Besiktas. O avançado não somava qualquer minuto pelas águias negras desde o início de novembro e treinava à parte do grupo.



Duas semanas após o regresso de Rafa ao Benfica, continuam a ser revelados os motivos que estiveram na origem da rutura com o Besiktas. De volta a Portugal, aos 32 anos, o jogador foi opção de Mourinho em dois encontros da I Liga, saído do banco de suplentes, e admite terminar a carreira na Luz.



O CEO da Onsoccer e agente de Rafa revelou os detalhes da contratação do ex-jogador do Besiktas e da tensão entre as duas partes. “Tenho de sair daqui”, disse Rafa Silva ao empresário, quando decidiu que não queria continuar a representar o emblema de Istambul.



No entanto, “a vontade dele nunca foi sair e ir para o Benfica. Essa possibilidade não existia na altura. Nem sequer uma conversa”. Consumada a transferência, João Araújo confirma que “em condições normais, será no Benfica que o Rafa irá terminar a carreira”.



“Quer acabar muito bem e com títulos. E se isso acontecer no Benfica vai ser excelente”, concluiu.



O acordo concretizado num dia, apenas em janeiro, foi o ponto de viragem de um desacordo que se prolongava: “Senti que algo poderia mudar quando eles começaram a negociar com o Benfica, porque isso queria dizer que as pessoas estavam abertas a fazer o negócio”.



“O Rafa também não estava aberto para ir para muitos lugares. O Benfica é um lugar que ele conhece e onde se sente feliz. A decisão de ele voltar nunca seria difícil. Tudo foi importante: o Benfica, as pessoas do clube, Lisboa, a proximidade com a família e o treinador”, reforçou o empresário.



Nos últimos meses de conversas com os representantes do Besiktas, João Araújo chegou a emitir um comunicado em resposta a uma polémica conferência de imprensa do presidente e do treinador do clube turco.



“Começou a temporada já muito insatisfeito com muitas coisas. Mas ele tinha contrato, a temporada pela frente e tinha de tentar e continuar a trabalhar. Até que em outubro de 2025 eu viajo para a Turquia para ter a primeira conversa com o presidente e o Rafa disse-me que não se enquadrava naquelas pessoas. Percebi que tinha de encontrar uma solução”, recorda.



As palavras do treinador e a ameaça de queixa na FIFA, na conferência de imprensa de 15 de novembro, não foram bem recebidas e agravaram o descontentamento do jogador. Passados os últimos meses, João Araújo critica a estratégia do clube.



“É discutível se foi a melhor forma de resolver as coisas entre as partes. O certo é que nos denegriram imenso e fizeram com que o Rafa ficasse ainda mais convicto de que a decisão que tinha tomado era a certa”.



Apesar da tentativa de chegar a acordo, o empresário recusou-se a continuar as negociações com o Besiktas, que exigia que o jogador saísse apenas por uma cláusula de rescisão superior àquela que o Benfica acabou por pagar.



“Queriam que o Rafa assinasse um documento em que para voltar a jogar futebol tinha de pagar 15 milhões de euros ao Besiktas. Ele ou outro clube teriam de pagar 15 milhões de euros para que pudesse prosseguir a sua carreira num novo clube”.



O atual presidente do emblema turco é o terceiro desde que Rafa chegou a Istambul e acompanha uma crise de treinadores semelhante: “O presidente saiu e em seis meses saíram todas as referências que o cativaram a ir para o clube, como a possibilidade de ir às competições europeias e lutar por títulos”.



Com 65 jogos cumpridos, 23 golos marcados e 15 assistências ao serviço do Besiktas, Rafa Silva venceu a longa disputa contratual com o antigo clube. Apesar da tensão com os dirigentes, os adeptos do Besiktas “até hoje enchem as páginas do Benfica com mensagens de carinho, o que mostra o que Rafa representou para eles”.