Futebol Internacional
Benfica
"Tenho de sair daqui". Agente de Rafa Silva revela bastidores da tensão com o Besiktas
Rafa Silva regressou ao Benfica no mercado de inverno, colocando um ponto final ao braço de ferro que se estendia desde outubro do ano passado. Em entrevista ao 'Maisfutebol', João Araújo, agente do jogador, esclareceu, pela primeira vez, o que se viveu nos bastidores da transferência.
O mercado de janeiro foi protagonizado por Rafa Silva e Besiktas. O avançado não somava qualquer minuto pelas águias negras desde o início de novembro e treinava à parte do grupo.
Duas semanas após o regresso de Rafa ao Benfica, continuam a ser revelados os motivos que estiveram na origem da rutura com o Besiktas. De volta a Portugal, aos 32 anos, o jogador foi opção de Mourinho em dois encontros da I Liga, saído do banco de suplentes, e admite terminar a carreira na Luz.
O CEO da Onsoccer e agente de Rafa revelou os detalhes da contratação do ex-jogador do Besiktas e da tensão entre as duas partes. “Tenho de sair daqui”, disse Rafa Silva ao empresário, quando decidiu que não queria continuar a representar o emblema de Istambul.
No entanto, “a vontade dele nunca foi sair e ir para o Benfica. Essa possibilidade não existia na altura. Nem sequer uma conversa”. Consumada a transferência, João Araújo confirma que “em condições normais, será no Benfica que o Rafa irá terminar a carreira”.
“Quer acabar muito bem e com títulos. E se isso acontecer no Benfica vai ser excelente”, concluiu.
O acordo concretizado num dia, apenas em janeiro, foi o ponto de viragem de um desacordo que se prolongava: “Senti que algo poderia mudar quando eles começaram a negociar com o Benfica, porque isso queria dizer que as pessoas estavam abertas a fazer o negócio”.
“O Rafa também não estava aberto para ir para muitos lugares. O Benfica é um lugar que ele conhece e onde se sente feliz. A decisão de ele voltar nunca seria difícil. Tudo foi importante: o Benfica, as pessoas do clube, Lisboa, a proximidade com a família e o treinador”, reforçou o empresário.
Nos últimos meses de conversas com os representantes do Besiktas, João Araújo chegou a emitir um comunicado em resposta a uma polémica conferência de imprensa do presidente e do treinador do clube turco.
“Começou a temporada já muito insatisfeito com muitas coisas. Mas ele tinha contrato, a temporada pela frente e tinha de tentar e continuar a trabalhar. Até que em outubro de 2025 eu viajo para a Turquia para ter a primeira conversa com o presidente e o Rafa disse-me que não se enquadrava naquelas pessoas. Percebi que tinha de encontrar uma solução”, recorda.
As palavras do treinador e a ameaça de queixa na FIFA, na conferência de imprensa de 15 de novembro, não foram bem recebidas e agravaram o descontentamento do jogador. Passados os últimos meses, João Araújo critica a estratégia do clube.
“É discutível se foi a melhor forma de resolver as coisas entre as partes. O certo é que nos denegriram imenso e fizeram com que o Rafa ficasse ainda mais convicto de que a decisão que tinha tomado era a certa”.
Apesar da tentativa de chegar a acordo, o empresário recusou-se a continuar as negociações com o Besiktas, que exigia que o jogador saísse apenas por uma cláusula de rescisão superior àquela que o Benfica acabou por pagar.
“Queriam que o Rafa assinasse um documento em que para voltar a jogar futebol tinha de pagar 15 milhões de euros ao Besiktas. Ele ou outro clube teriam de pagar 15 milhões de euros para que pudesse prosseguir a sua carreira num novo clube”.
O atual presidente do emblema turco é o terceiro desde que Rafa chegou a Istambul e acompanha uma crise de treinadores semelhante: “O presidente saiu e em seis meses saíram todas as referências que o cativaram a ir para o clube, como a possibilidade de ir às competições europeias e lutar por títulos”.
Com 65 jogos cumpridos, 23 golos marcados e 15 assistências ao serviço do Besiktas, Rafa Silva venceu a longa disputa contratual com o antigo clube. Apesar da tensão com os dirigentes, os adeptos do Besiktas “até hoje enchem as páginas do Benfica com mensagens de carinho, o que mostra o que Rafa representou para eles”.
Duas semanas após o regresso de Rafa ao Benfica, continuam a ser revelados os motivos que estiveram na origem da rutura com o Besiktas. De volta a Portugal, aos 32 anos, o jogador foi opção de Mourinho em dois encontros da I Liga, saído do banco de suplentes, e admite terminar a carreira na Luz.
O CEO da Onsoccer e agente de Rafa revelou os detalhes da contratação do ex-jogador do Besiktas e da tensão entre as duas partes. “Tenho de sair daqui”, disse Rafa Silva ao empresário, quando decidiu que não queria continuar a representar o emblema de Istambul.
No entanto, “a vontade dele nunca foi sair e ir para o Benfica. Essa possibilidade não existia na altura. Nem sequer uma conversa”. Consumada a transferência, João Araújo confirma que “em condições normais, será no Benfica que o Rafa irá terminar a carreira”.
“Quer acabar muito bem e com títulos. E se isso acontecer no Benfica vai ser excelente”, concluiu.
O acordo concretizado num dia, apenas em janeiro, foi o ponto de viragem de um desacordo que se prolongava: “Senti que algo poderia mudar quando eles começaram a negociar com o Benfica, porque isso queria dizer que as pessoas estavam abertas a fazer o negócio”.
“O Rafa também não estava aberto para ir para muitos lugares. O Benfica é um lugar que ele conhece e onde se sente feliz. A decisão de ele voltar nunca seria difícil. Tudo foi importante: o Benfica, as pessoas do clube, Lisboa, a proximidade com a família e o treinador”, reforçou o empresário.
Nos últimos meses de conversas com os representantes do Besiktas, João Araújo chegou a emitir um comunicado em resposta a uma polémica conferência de imprensa do presidente e do treinador do clube turco.
“Começou a temporada já muito insatisfeito com muitas coisas. Mas ele tinha contrato, a temporada pela frente e tinha de tentar e continuar a trabalhar. Até que em outubro de 2025 eu viajo para a Turquia para ter a primeira conversa com o presidente e o Rafa disse-me que não se enquadrava naquelas pessoas. Percebi que tinha de encontrar uma solução”, recorda.
As palavras do treinador e a ameaça de queixa na FIFA, na conferência de imprensa de 15 de novembro, não foram bem recebidas e agravaram o descontentamento do jogador. Passados os últimos meses, João Araújo critica a estratégia do clube.
“É discutível se foi a melhor forma de resolver as coisas entre as partes. O certo é que nos denegriram imenso e fizeram com que o Rafa ficasse ainda mais convicto de que a decisão que tinha tomado era a certa”.
Apesar da tentativa de chegar a acordo, o empresário recusou-se a continuar as negociações com o Besiktas, que exigia que o jogador saísse apenas por uma cláusula de rescisão superior àquela que o Benfica acabou por pagar.
“Queriam que o Rafa assinasse um documento em que para voltar a jogar futebol tinha de pagar 15 milhões de euros ao Besiktas. Ele ou outro clube teriam de pagar 15 milhões de euros para que pudesse prosseguir a sua carreira num novo clube”.
O atual presidente do emblema turco é o terceiro desde que Rafa chegou a Istambul e acompanha uma crise de treinadores semelhante: “O presidente saiu e em seis meses saíram todas as referências que o cativaram a ir para o clube, como a possibilidade de ir às competições europeias e lutar por títulos”.
Com 65 jogos cumpridos, 23 golos marcados e 15 assistências ao serviço do Besiktas, Rafa Silva venceu a longa disputa contratual com o antigo clube. Apesar da tensão com os dirigentes, os adeptos do Besiktas “até hoje enchem as páginas do Benfica com mensagens de carinho, o que mostra o que Rafa representou para eles”.
Tópicos