Treinador do Nice "já esperava" Benfica como adversário

Em declarações ao sítio do clube francês na Internet, à chegada à Suíça para um estágio de seis dias, Haise recordou a recente campanha do Benfica no Mundial de clubes, sobretudo a vitória sobre o Bayern Munique e a eliminação perante o Chelsea, que viria a ser campeão, "o que prova o seu nível".



"Temos de fazer bem as coisas e prepararmo-nos, para os defrontar. Vamos fazer tudo para os derrubar", prosseguiu o técnico.



Para Haise, conhecer o adversário antes do início do estágio "faz todo o sentido, para progredir mais e melhorar os pormenores", porque "um adversário destes não dá muitas hipóteses".



A primeira mão da eliminatória joga-se em 5 ou 6 de agosto, em Nice, e a segunda em 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.