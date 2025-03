Zeki Amdouni dispensado da seleção suíça por problemas físicos

"Zeki Amdouni e Simon Sohm foram excluídos dos próximos jogos internacionais contra a Irlanda do Norte e Luxemburgo devido a lesões", anunciou o organismo que regula o futebol suíço.





O jogador de 24 anos foi titular pelo Benfica na última jornada, frente ao Rio Ave, e saiu na segunda parte após apresentar queixas físicas. A Federação suíça revelou também que não vão ser chamados substitutos para o plantel convocado por Murat Yakin, que vai defrontar a Irlanda do Norte no dia 21 e o Luxemburgo no próximo dia 25 de março.





Amdouni está no Benfica por empréstimo do Burnley, da Championship. Até agora leva 37 partidas disputadas com a camisola das águias somando oito golos e duas assistências.