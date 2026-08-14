Acidente mortal na Volta. Ciclista da NSN atropelado por carro que circulava contra o sentido da prova

O ciclista envolvido no acidente mortal é Finlay Tarling, nascido no País de Gales. Tinha 19 anos e representava a equipa suíça NSN Development Team.







De acordo com informações apuradas pela RTP, o acidente resultou de um choque frontal com uma viatura que não pertencia à corrida.





O atropelamento aconteceu na EN 306 em Arcozelo, Ponte de Lima.

O automóvel seguia contra o sentido da Volta e chocou com o ciclista da equipa NSN, que se encontrava atrasado face ao pelotão. O corredor terá sido socorrido de imediato, mas acabou por falecer.





A oitava etapa da Volta, entre Melgaço e Fafe, foi suspensa a cerca de 20 quilómetros da meta.









Em comunicado, a organização da 87ª Volta a Portugal em Bicicleta “lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, de 19 anos, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8ª etapa da prova, entre Melgaço e Fafe”.



A organização da Volta a Portugal e a Federação Portuguesa de Ciclismo expressam igualmente neste comunicado as “mais sentidas condolências à família de Finlay Tarling, aos seus companheiros de equipa, à NSN Development Team e a todos os seus amigos e entes queridos”.





“Em sinal de respeito e luto, não se realizará a cerimónia de pódio prevista para hoje”, indica a organização.



