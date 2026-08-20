Campeão olímpico Iúri Leitão renova com Caja Rural até 2028

"O campeão olímpico em Paris defenderá o título em Los Angeles [em 2028] como ciclista da nossa equipa, à qual chegou em 2022, somando desde então pelo menos um triunfo em cada temporada", lê-se numa publicação nas redes sociais da Caja Rural.

Em Paris2024, o vianense de 28 anos tornou-se no primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, ao sagrar-se campeão no madison ao lado de Rui Oliveira e ao ser vice no omnium.

Para a Caja Rural, Leitão é "um valor e uma peça importante, perfeitamente alinhado com a mentalidade e a forma de trabalhar" da equipa.

Antes de chegar à formação espanhola, o sprinter e pistard luso representou a Tavfer-Measindot-Mortágua em 2021.