Equipa de ciclismo Israel Premier-Tech muda de nome e deixa "identidade israelita"

Team update: Monday October 6https://t.co/9ETNX8vH6i — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) October 6, 2025

A Israel-Premier Tech é considerada uma das melhores equipas da segunda divisão do ciclismo mundial. Mas nas últimas semanas várias provas tinham rejeitado a presença da equipa, por motivos de segurança.





C/agências

, lê-se num comunicado divulgado no site oficial da equipa.O ex-ciclista israelita Sylvan Adams é um dos donos da equipa que, antevendo a temporada de 2026, "decidiu afastar-se do seu envolvimento diário e não falará mais em nome da equipa."A presença da equipa de ciclismo, com licença israelita, foi muito contestada durante a Vuelta, com várias etapas a serem neutralizadas ou encurtadas por protestos pró-Palestina, entre as quais a última, que acabou por ser neutralizada, não se realizando a tradicional cerimónia do pódio, improvisada depois no parque de estacionamento do hotel das equipas, com o português João Almeida (UAE Emirates) a subir ao segundo lugar.“Nos últimos 11 anos, a equipa, que evoluiu para Israel – Premier Tech há quatro anos, vivenciou os altos e baixos do desporto profissional”, é mencionado na nota.A equipa expressa orgulha das “conquistas na estrada, mas ainda mais da cultura que construiu”, que “foi a base que permitiu à eNesse sentido,, garante a equipa.Esta temporada, a Israel-Premier Tech já somou 22 vitórias, com destaque para os triunfos na classificação geral do canadiano Derek Gee (O Gran Camiño) e do australiano Corbin Strong (Volta à Noruega), além da boa prestação do norte-americano Matthew Riccitello na Vuelta, que terminou em quinto e venceu da classificação da juventude.