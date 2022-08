Frederico Figueiredo é o último a partir para o `crono`

Líder desde a quinta etapa, Figueiredo sai para a estrada às 17:00, dois minutos depois do terceiro classificado, o também português Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), mas o seu verdadeiro adversário é o seu colega uruguaio Mauricio Moreira, que é segundo a sete segundos e um especialista na luta contra o cronómetro.



O vice-campeão da edição de 2021 parte às 16:56 – os regulamentos não permitem que dois companheiros de equipa saiam um a seguir ao outro -, com outro especialista, o quinto classificado Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), a sair dois minutos antes.



O contrarrelógio de 18,6 quilómetros vai definir o pódio final, com o ‘top 3’ ainda em aberto, uma vez que Luís Fernandes pode ser ultrapassado por António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor).



O venezuelano José Bruzual (Java Kiwi Atlântico) será o primeiro dos 105 ciclistas em prova a partir para o ‘crono’, às 15:06.



Ordem de partida:



15:06 - José Bruzual, Ven (Java Kiwi Atlántico)



(...)



16:42 - Henrique Casimiro, Por (Efapel)



16:44 - Jokin Murguialday, Esp (Caja Rural)



16:46 - Jesus del Pino, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)



16:48 - Delio Fernández, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)



16:50 - André Cardoso, Por (ABTF-Feirense)



16:52 - António Carvalho, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)



16:54 – Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel)



16:56 – Mauricio Moreira, Uru (Glassdrive-Q8-Anicolor)



16:58 - Luís Fernandes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista)



17:00 - Frederico Figueiredo, Por (Glassdrive-Q8-Anicolor)