Maria Martins campeã de omnium no GP Presov de pista





(Com Lusa)

Depois de ter conquistado dois ouros na véspera, no scratch e na corrida por pontos, a lusa de 26 anos somou um novo título, impondo-se na exigente disciplina de omnium.Pioneira olímpica de Portugal na pista, Maria Martins derrotou na luta pelo ouro a compatriota Daniela Campos, que somou 139 pontos, menos dois do que a vencedora.O pódio ficou completo com a polaca Patrycja Lorkowska, terceira, com 122.A competição eslovaca, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional.