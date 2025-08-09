Martí estreia camisola amarela em etapa com final em Bragança

Vencedor na sexta-feira em Fafe, o jovem de 20 anos vai procurar defender a liderança da geral na mais longa tirada desta edição, que liga Boticas a Bragança no total de 185,2 quilómetros de permanente sobe e desce.



A partida para a terceira tirada é dada às 12:30, na Avenida de Chaves, em Boticas, com o pelotão a percorrer apenas 15,7 quilómetros até à primeira contagem de montanha do dia, a terceira categoria de Alturas do Barroso.



Há uma meta volante em Chaves, ao quilómetro 71,2, antes de duas novas dificuldades, a segunda categoria da Serra do Brunheiro (87,1) e a terceira de Rebordelo (112,6).



No carrossel que é a terceira etapa, o sprint intermédio de Vinhais (134,4) antecede a primeira categoria da Serra de Nogueira, onde o pelotão chega ao quilómetro 146,8 após 8,6 quilómetros a subir.



A primeira passagem pela meta, na Rua Professor António Gonçalves Rodrigues, coincide com novo sprint intermédio, com a chegada a acontecer 14,6 quilómetros depois, pelas 17:24 horas.



Pau Martí parte para a terceira etapa com apenas dois segundos de vantagem sobre o campeão em título, o russo Artem Nych, com Rafael Reis, também da Anicolor-Tien21, a ser terceiro, a 15.

