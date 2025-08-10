Quarta etapa da Volta encurtada devido a incêndio na Serra do Alvão
A quarta etapa da 86.ª Volta a Portugal foi interrompida devido a um incêndio na Serra do Alvão, e parte do trajeto foi neutralizada, com os ciclistas a retomarem o percurso 20 quilómetros mais à frente.
A corrida ‘parou’ ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real, e será retomada na Campeã, com a subida à Serra do Alvão, de primeira categoria, a ser anulada, confirmou a organização.
Inicialmente, a quarta etapa, que liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, deveria ter 182,9 quilómetros.
Quando a corrida foi interrompida, seguiam na frente Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que tinham mais de três minutos de vantagem para o pelotão.
As diferenças registadas no momento da paragem serão respeitadas quando a corrida for retomada.
