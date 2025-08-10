Quarta etapa da Volta encurtada devido a incêndio na Serra do Alvão

A corrida ‘parou’ ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real, e será retomada na Campeã, com a subida à Serra do Alvão, de primeira categoria, a ser anulada, confirmou a organização.



Inicialmente, a quarta etapa, que liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, deveria ter 182,9 quilómetros.



Quando a corrida foi interrompida, seguiam na frente Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que tinham mais de três minutos de vantagem para o pelotão.



As diferenças registadas no momento da paragem serão respeitadas quando a corrida for retomada.