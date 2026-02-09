União Ciclista Internacional delega casos de doping na Agência Internacional de Testes

“Esta decisão representa um passo decisivo da UCI na promoção de uma boa governança na luta global contra o doping. Esta delegação [de poderes] à organização internacional independente antidopagem segue-se à transferência das atividades operacionais antidopagem para a ITA em 2021”, lê-se no comunicado da federação internacional.



Assim, desde hoje, a ITA assume “a responsabilidade dos procedimentos legais dos temas antidoping no ciclismo, incluindo potenciais violações das regras antidopagem e falhas de localização”.



“Este importante passo insere-se num estruturado e progressivo caminho seguido pela UCI desde há vários anos para reforçar a independência, credibilidade e robustez do seu programa antidoping”, destaca o organismo federativo.



Em 2021, a UCI delegou à ITA as suas atividades operacionais, como planeamento e execução de testes, análise de isenções de uso terapêutico ou monitorização dos passaportes biológicos dos corredores.



“A ITA aplicará os mesmos padrões elevados de transparência de gestão de resultados e comunicação pública usados pela UCI até ao momento”, acrescenta a nota.



A federação velocipédica tem comunicado periodicamente as violações das normas antidopagem, normalmente em atualizações feitas a cada terça-feira.

