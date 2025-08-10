Volta a Portugal: Etapa retomada

A corrida ‘parou’ ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real, e foi retomada quando faltavam 42 quilómetros para o alto da Senhora da Graça, com a subida à Serra do Alvão, de primeira categoria, a ser anulada.



Inicialmente, a quarta etapa, que liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, deveria ter 182,9 quilómetros, com o ‘desvio’ de percurso a ‘encurtar’ a tirada em pouco mais de oito quilómetros.



Os ciclistas seguiram atrás do carro do comissário durante os quilómetros neutralizados, com as diferenças registadas no momento da paragem a serem respeitadas no regresso dos ciclistas à estrada.



Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que tinham mais de três minutos de vantagem para o pelotão, foram os primeiros a retomar a corrida.