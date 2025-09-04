Vuelta. Ayuso ganha etapa, Vingegaard mantém vantagem na liderança sobre Almeida

Ayuso, que se impôs pela segunda vez na Vuelta de 2025, completou os 144,9 quilómetros entre Laredo e Los Corrales de Buelna em 3:16.21 horas (média de 44,3 km/h), impondo-se sobre a meta ao colega de fuga, o compatriota Javier Romo (Movistar), segundo classificado na tirada.

O pelotão, que integrava Vingegaard, Almeida e os restantes favoritos à vitória final, chegou com mais de seis minutos de atraso, o que permitiu ao dinamarquês manter 50 segundos de vantagem sobre o português, segundo classificado da geral individual, e 56 sobre o britânico Thomas Pidcock (Q36.5), terceiro.

Na sexta-feira realiza-se a 13.ª etapa, entre Cabezón de la Sal e o Alto de L`Angliru, na extensão de 202,7 quilómetros, que se pode revelar decisiva para a definição do vencedor, uma vez que integra duas contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, a coincidir com a meta.