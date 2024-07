11º edição da Feira do Livro do Porto presta homenagem a Eugénio de Andrade: "o poeta da Luz"

A Feira do Livro do Porto foi apresentada esta manhã e irá ser uma oportunidade para homenagear o "poeta da luz".





A programação deste ano da Feira do Livro do Porto volta a confiar a palavra a diversos formatos e protagonistas, contados em 16 conversas, 21 concertos, sete apresentações de livros, quatro sessões de cinema, recitais de poesia e spoken word, stand up comedy e stand up poetry e mais de 50 atividades para bebés, infantojuvenis e para famílias.





Graças a Eugénio de Andrade, a Avenida das Tílias terá mais um exemplar atribuído aos nomes que fazem do Porto uma cidade literária.



Ao ritmo do sentimento de que “o Porto é só a pequena praça onde há tantos anos aprendo metodicamente a ser árvore”, a cerimónia acontece na tarde de 24 de agosto e é apenas a primeira página de uma história onde cabe a conversa “Arco e Flecha: Temas de Eugénio Hoje”, sobre a intemporalidade da obra do poeta, ou a sessão “A Suprema Festa da Língua: Eugénio de Andrade e a Poesia como Tradição/Tradução”, que evoca as influências dos “mestres” do autor.



Cinco versos de Eugénio orientam cinco ciclos de conversas com as palavras de Dulce Maria Cardoso, Capicua, Gonçalo M. Tavares, Pilar Del Río e Carlos Tê e António Zambujo.E porque é de livros que se trata, destaque para as apresentações da obra “A Urgência da Cidade – O Porto e 100 Anos de Fernando Távora”, assim como dos dois primeiros livros – sobre o Teatro Municipal e a própria Feira do Livro – da coleção que assinala uma reflexão sobre a última década do programa cultural portuense.



No auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Nuno Artur Silva lança o primeiro olhar pela coleção “Erros Meus – Poesia Incompleta” e José Luís Peixoto desvenda o seu mais recente livro, “Um romance com pessoas.



Da palavra escrita à palavra cantada, vão passar pela Feira do Livro do Porto Valter Lobo, Frankie Chavez, Gisela João Milhanas, Tiago Nacarato e ainda o “Porta Jazz”.Para crianças e famílias, o festival literário oferece “Oficinas no Terreiro” para criar “mestres” em escrita, encadernação ou pintura de azulejos. Com a ajuda da Anilupa, a iniciativa “Eugénio em Filme: Laboratório de Cinema e Animação” vai desafiar à realização de um filme e Gonçalo M. Tavares põe a imaginação dos mais jovens à prova numa oficina de escrita.



A Feira começa a 23 de agosto e prolonga-se até 6 de setembro nos Jardins do Palácio de Cristal.