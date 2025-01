Academia revela nomeados para a 97.ª edição dos Óscares

Os filmes nomeados vão ser revelados pela dupla de Rachel Sennott e Bowen Yang, a partir da sede da academia, no cinema Samuel Goldwyn, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.



A animação portuguesa volta a ter a possibilidade de figurar entre os nomeados, com o filme “Percebes”, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, na lista de finalistas à nomeação na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.



De fora do processo de candidatura aos Óscares ficou “Grand Tour”, de Miguel Gomes, que tinha sido proposto pela Academia Portuguesa de Cinema na categoria de Melhor Filme Internacional.



Na "corrida" às nomeações mantém-se “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, filme que remete para a ditadura militar brasileira (1964-1985) e para a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e para sua mulher, a combatente antifascista Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres.