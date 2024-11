Câmara de Santa Comba Dão vai divulgar vida e obra de Fernão de Oliveira

A divulgação de quem foi e do que fez o cientista e humanista nascido em 1508 acontecerá no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, e o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes (IECCPMA).

Apesar de o nascimento do autor da "Grammatica da Lingoagem Portuguesa" (1536) aparecer frequentemente associado a Aveiro, a biografia "Fernão de Oliveira, Humanista Notável" (2016), escrita por monsenhor João Gaspar, aponta para a Gestosa (aldeia pertencente a Couto do Mosteiro).

Para João Gaspar, Fernão de Oliveira foi gerado em Aveiro e, por isso, se considerava também aveirense, mas nasceu no Couto do Mosteiro, em cuja igreja matriz foi batizado.

O padre baseia-se em palavras de Fernão de Oliveira, na introdução de "Ars Nautica" (manuscrito arquivado na Universidade de Leidn, na Holanda), em que este escreveu: "Aveiro é a terra onde me geraram os pais; [...] mas o recém-nascido soltou os primeiros vagidos na Gestosa. A igreja matriz de [St.ª] Columba deu-lhe o batismo da fé".

Com este protocolo, a Câmara de Santa Comba Dão quer mostrar a vida preenchida de Fernão de Oliveira, que foi frade, viajou pela Europa, foi perseguido pela Inquisição e dedicou-se a várias atividades, como gramático, historiador, cartógrafo, piloto e teórico de guerra e de construção naval.

"Fernão de Oliveira é um dos mais relevantes humanistas da escola de intelectuais e cientistas do renascimento português com projeção europeia", sublinhou.

Foi também pioneiro em obras científicas e culturais "como primeiro gramático, como engenheiro naval e como historiador", e também "na crítica radical à escravatura", acrescentou.

Segundo a autarquia, o protocolo assinado no domingo estabelece "as bases de cooperação entre as duas entidades para a promoção e realização de eventos culturais, científicos e pedagógicos sobre a figura histórica de Fernão de Oliveira".

"Trata-se de um acordo determinante para a divulgação desta relevante personalidade da ciência e pensamento europeu moderno, natural do concelho de Santa Comba Dão", frisou.

Coordenado cientificamente por José Eduardo Franco, o projeto "envolve a realização de vários eventos de divulgação, nomeadamente uma exposição itinerante, um documentário multimédia e um simpósio internacional".

Os eventos serão da responsabilidade do IECCPMA e financiados pelo município.