Nas nove salas, no piso 0 da Gare Marítima de Alcântara, o visitante poderá ficar a conhecer o contexto de construção e decoração dos Terminais de Navegação, a relação entre o arquiteto Pardal Monteiro e o artista Almada Negreiros, os estudos de Almada Negreiros para as pinturas murais nas Gares Marítimas e os diferentes momentos políticos e históricos que atravessaram o funcionamento das Gares. Inclui-se aqui a II Guerra Mundial, a emigração, as partidas para a Guerra Colonial e o processo de descolonização com o regresso dos portugueses das ex-colónias.







O futuro Centro Interpretativo "Os Murais de Almada nas Gares Marítimas" vai ser um novo espaço cultural integrado na oferta do eixo Alcântara-Belém e vai focar-se nos 14 painéis de pintura mural das Gares pintados por Almada Negreiros, tanto na Gare Marítima Rocha do Conde de Óbidos como na Gare Marítima de Alcântara, destacando a importância da construção das Gares Marítimas no papel histórico e social do Porto de Lisboa desde os anos 40 até aos dias de hoje.









Foi lá que a repórter Arlinda Brandão foi acompanhar o restauro dos paineis e explica-nos também como vai ser o Centro interpretativo. Oiça a reportagem Antena 1.