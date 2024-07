Criado grupo de trabalho para comemorações dos 100 anos de Carlos Paredes em 2025

O grupo de trabalho é coordenado pelo advogado Levi Batista, amigo e executor do testamento de Carlos Paredes, e composto pelo historiador António Nunes, pela diretora do Museu do Fado, Sara Pereira, pelo coordenador da equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som, Pedro Félix, e pela técnica especialista do Gabinete da Ministra da Cultura, Filipa Alfaro, em representação da área governativa da Cultura.

O grupo de trabalho é constituído por despacho conjunto do ministro de Estado e das Finanças e da ministra da Cultura.