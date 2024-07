Dia de luto nacional por Manuel Cargaleiro

As exéquias fúnebres de Manuel Cargaleiro terão início às 12h00, com celebração de missa de corpo presente na Igreja de São Tomás de Aquino, às Laranjeiras.



Manuel Cargaleiro, detentor de uma obra marcada pela inspiração no azulejo português e intensos jogos de cor e luz, nasceu em Chão das Servas, Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, cidade onde sediou a fundação e o museu com o seu nome, a que juntou mais tarde a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, no Seixal.





A sua extensa obra está representada em diversas instituições nacionais e internacionais. Foi condecorado com a Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, a Grã-Cruz da Ordem do Mérito e da Ordem do Infante D. Henrique. No ano passado recebeu a Grã-Cruz da Ordem de Camões.





Velório do músico Fausto

Realizam-se igualmente as cerimónias fúnebres do músico e compositor português Fausto Bordalo Dias, que morreu em Lisboa, na segunda-feira, aos 75 anos.O criador de “Por Este Rio Acima” estará em câmara ardente na Voz do Operário, no Bairro da Graça, entre as 18h00 e as 23h00.Fausto Bordalo Dias, que os seus pares consideram "um dos maiores" da história da música portuguesa, nasceu em novembro de 1948, em pleno oceano Atlântico, a bordo de um navio chamado Pátria, que viajava para Angola, onde viveu a infância e a adolescência.





Fixar-se-ia em Portugal, a partir de 1968, dando origem a uma carreira marcada por muitos concertos e 14 álbuns, entre os quais se destaca “Por este rio acima”, apontado como expoente da sua síntese única, próxima da erudição. Fausto recebeu o Prémio José Afonso e foi condecorado com a Ordem da Liberdade.



Ambos os funerais são reservados à família.