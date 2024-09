Festa do Avante2024 abre portas no Seixal

A Quinta da Atalaia, no Seixal, abre as portas da Festa do Avante!, com uma visita do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, à exposição principal, dedicada às funções sociais do estado e serviços públicos.

No Espaço Central, que concentra as principais exposições e debates políticos, está patente este ano uma mostra sobre as "funções sociais do estado e serviços públicos", que o PCP considera que são "constantemente atacados".



O PCP pretende alertar para a defesa de direitos que “estão consagrados na Constituição e que alguns teimam em ver como áreas de negócio", segundo o programa divulgado.



Esta tem sido uma crítica reiterada por Paulo Raimundo em recentes intervenções públicas: “Estamos perante um Governo que tem uma capacidade extraordinária, se calhar ainda maior que o Governo anterior, sob cada problema, cada carência, sob cada dificuldade que o nosso povo enfrenta, olha para cada um desses problemas e vê uma oportunidade de negócio”, acusou Raimundo, na semana passada, em Grândola.



Rendimentos, acesso à habitação, à saúde e à educação estarão entre as prioridades do PCP no reinício das atividades parlamentares, antecipou Paulo Raimundo, que intervirá no comício de encerramento da festa, no próximo domingo, e que marcará a “rentrée” política dos comunistas.



As portas da "rentrée" política dos comunistas abrem hoje às 18h00, com um primeiro dia marcado por homenagens aos centenários do músico Carlos Paredes e o compositor Joly Braga Santos - com um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa - e à antiga dirigente comunista Odete Santos, que morreu no final de 2023 e será homenageada num debate.



Além da componente política do evento, a Festa do Avante! vai contar com a presença de vários artistas que subirão aos palcos da Quinta da Atalaia para celebrar os 50 anos do 25 de Abril: Sérgio Godinho, acompanhado pela banda Assessores, e a "rapper" Capicua.