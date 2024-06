Filme "A Sala de Professores" vence Prémio dos Críticos da América Latina

O anúncio foi feito durante o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, a decorrer até ao próximo sábado.

O prémio é uma iniciativa da rede European Film Promotion, que congrega os institutos de cinema de 37 países, incluindo o Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal, que decidiu criar um prémio da crítica latino-americana para "dar mais visibilidade e impulsionar a circulação de filmes europeus" naquele território.

"A Sala de Professores" acompanha uma professora que se confronta com o sistema escolar quando tem de investigar um dos seus alunos, suspeito de uma série de roubos na escola.

O filme, que se estreou nas salas portuguesas em fevereiro, foi premiado no Festival de Berlim em 2023, nomeado para os Óscares e também conquistou, em abril, o LUX - Prémio Europeu do Público, atribuído pelo Parlamento Europeu e pela Academia de Cinema Europeu.

O vencedor do Prémio dos Críticos da América Latina para Filmes Europeus foi escolhido por 34 críticos de cinema e jornalistas de 13 países da América Latina.

Além de "Mal Viver", era finalista ao prémio o filme grego "Animal", de Sofia Exarchou.

Entre outros prémios, João Canijo recebeu o Urso de Prata do Prémio do Júri do Festival de Berlim 2023 por "Mal Viver".