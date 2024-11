Jorge Buescu é o vencedor do Grande Prémio Ciência Viva 2024

É chegado o momento de revelar as personalidades e os projetos vencedores dos Prémios Ciência Viva 2024, que se distinguiram pelo seu mérito excecional na promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal. A cerimónia de entrega dos galardões acontece, como habitualmente, no Dia Nacional da Cultura Científica, a 24 de novembro, às 17.00, no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, em Lisboa.

Esta é a principal categoria dos Prémios Ciência Viva, que distingue personalidades e entidades com intervenções de mérito na divulgação científica e tecnológica.





O Prémio Ciência Viva Educação vai para a associação Native Scientists, que leva a ciência e cientistas a contextos com menor acesso ao conhecimento científico. Esta associação foi fundada em 2013 e, desde então, conta com uma rede de mais de 3 000 cientistas e mais de 25 000 ligações estabelecidas entre investigadores e crianças.

A iniciativa, enquadrada na Semana da Ciência e da Tecnologia, premeia ainda o programa e podcast “A escala do clima”, transmitido pela RTP/Antena 1, na categoria Prémio Ciência Viva Media.





O jornalista Francisco Sena Santos e o geofísico Filipe Duarte Santos são os autores deste projeto, que explora as causas e os impactos das alterações climáticas.

Já o Prémio Ciência Viva Publicidade, que distingue as melhores campanhas de marcas nacionais e internacionais, inspiradas na ciência para criar valor para os seus produtos, é atribuído à campanha da FNAC “A Nossa Inteligência Tem Coração”. Esta campanha mostra como a experiência e as emoções humanas continuam a ser fundamentais na era da Inteligência Artificial (IA).Estes prémios são atribuídos todos os anos, desde 2012, pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, de acordo com uma seleção feita pela Direção e pelos representantes das instituições científicas associadas, que emitem aprovação final.Já foram distinguidos com o Grande Prémio Ciência Viva o editor Guilherme Valente, o geólogo Galopim de Carvalho, o botânico Jorge Paiva, os físicos Manuel Paiva e Carlos Fiolhais, o patologista Manuel Sobrinho Simões, a astrónoma Teresa Lago, o astrofísico Rui Agostinho, o físico Alexandre Quintanilha e os biólogos Maria Amélia Martins-Loução, Nuno Ferrand e Maria José Costa.