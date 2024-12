PR salienta "mérito extraordinário" do compositor Luís Tinoco, vencedor do Prémio Pessoa

À margem de uma visita ao Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (no distrito de Lisboa), onde participou no programa Natal dos Hospitais, o chefe de Estado deu os "parabéns a quem merece este prémio" e sublinhou "o mérito extraordinário do premiado".

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou também o facto de o Prémio Pessoa deste ano "ser atribuído à música".

"Tem andado muitas vezes mais pela literatura ou pelas artes plásticas, e o quando em vez de haver também a música, isso é importante, porque é uma dimensão cultural que às vezes nos prémios de conjunto é sacrificada", considerou.

O compositor Luís Tinoco venceu o Prémio Pessoa 2024, anunciou hoje o júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que "visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país". O valor do prémio subiu este ano de 60 mil para 70 mil euros.

O júri foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pedro Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.