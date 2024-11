Prémio literário Booker 2024 conhecido hoje

O prémio foi conquistado por 20 mulheres desde a sua criação em 1969.



Apesar de mais nenhum livro finalista estar editado em Portugal, há quatro autores com obra publicada em território nacional: Percival Everett (“As Árvores”), Samantha Harvey (“Os Espaços em Branco”), Rachel Kushner (“Os Lança-Chamas”, “Telex de Cuba”, “O Quarto de Marte”) e Anne Michaels (“Peças em Fuga”).



O prémio Booker tem o valor de 50 mil libras (59,4 mil euros) e impacto nas vendas a nível global.





No ano passado, o vencedor do Booker foi "Canção do Profeta", do irlandês Paul Lynch, que viu as vendas disparar 1.500% na semana após a atribuição do prémio.