Projeto quer integrar dezenas de entidades nacionais no itinerário Rota da Oliveira

"Existe uma Rota da Oliveira que está reconhecida pelo Conselho da Europa e essa rota envolve vários países. Portugal quase não figura nessa rota", disse à agência Lusa o coordenador nacional do projeto `Olive4All`, Francisco Dias, considerando que a mudança é uma "questão de um ano ou menos".

Segundo Francisco Dias, "as entidades nacionais podem ser membros efetivos da rota ou incluir pontos de interesse na rota".

"O que falta fazer é apenas um esforço de vontade, o preenchimento de alguns requisitos e alguma formalidade burocrática mínima, e facilmente teremos dezenas de entidades de norte a sul de Portugal a integrarem a Rota do Conselho da Europa", assegurou.

O também professor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, do Politécnico de Leiria, explicou que com a adesão que a celebração do Dia Mundial da Oliveira registou este ano e no transato "significa que há forças vivas na sociedade que querem fazer algo para valorizar este património e associá-lo ao turismo".

Porém, Francisco Dias salientou que a mais-valia deste património "não é apenas o seu potencial turístico".

Para o investigador, se se olhar "para o universo olivícola apenas numa lógica de produção agrícola, produção de azeite" destruir-se-á, por exemplo, "o valor ecológico da diversidade das oliveiras", que têm centenas de variedades, além de que "o património inativo e toda a história e valor associados a esta produção milenar desaparecem".

"Não é tão-só o turismo, é também a preservação da cultura", defendeu, referindo ainda os impactos na preservação da natureza ou na diminuição das importações de azeite.

O projeto "Olive4All -- Património da Oliveira para o Desenvolvimento Sustentável: Sensibilização da Comunidade para o Património Vivo" ganhou o concurso europeu "Património Cultural, Identidades e Perspetivas: Responder às Sociedades em Mudança".

É também liderado pela Universidade de Avignon (França) e pela Universidade de Salónica (Grécia).

Os investigadores dos três países receberam um financiamento de 550 mil euros para estudar e promover o património olivícola, num projeto iniciado em 2021 e que termina em maio de 2025.

Segundo o sítio na Internet patrimoniocultural.gov.pt, "atualmente, o programa Itinerários Culturais do Conselho da Europa conta com 48 itinerários certificados por todo o continente".

"Em Portugal estão certificados 20 itinerários culturais do Conselho da Europa", sendo que a Rota da Oliveira "preserva e dinamiza a vivência civilizacional intimamente relacionada com esta árvore e os seus produtos, a cultura agrícola que lhe está associada, e as tradições que envolvem toda a produção da azeitona".