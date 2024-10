Sabugal celebra imagem, natureza e biodiversidade em evento de dois dias

"Com foco na sustentabilidade e valorização dos ecossistemas locais, o Naturcôa regressa para proporcionar um fim de semana de descobertas, inspiração e partilha de conhecimentos", destacou a organização.

O Sabugal, no distrito da Guarda, vai ser palco do Naturcôa - Imagem, Natureza e Património, nos dias 02 e 03 de novembro, celebrando a imagem, natureza, biodiversidade e ligação entre as pessoas e o seu território, através da fotografia, `workshops` e atividades de imersão em ambiente natural.

De acordo com a organização, o primeiro dia do evento irá decorrer no Auditório Municipal do Sabugal, sendo marcado por "um ciclo de conferências com oradores de renome", que irão partilhar as suas experiências e perspetivas pessoais com temas tão abrangentes como a imagem e a sua importância da preservação da natureza, a relação com o património cultural ou a preservação do meio natural.

Entre os oradores confirmados figuram o jornalista e fotógrafo Luís Octávio (KITATO), o fotógrafo e designer João Bernardino, o realizador e fotógrafo Tiago Cerveira, as biólogas Anabela Paula e Milene Matos, o desportista adaptado e fotógrafo de vida selvagem Mário Trindade, bem como os fotógrafos Merche Llobera, Ricardo Nascimento e Nuno Cabrita.

Está agendada a apresentação do projeto da residência artística "Talhados na Pedra", que documenta a profunda ligação entre as comunidades locais e a paisagem do antigo concelho medieval de Sortelha.

"Através das suas imagens e testemunhos, esta residência artística pretende destacar a interação entre humanos e território".

O Naturcôa 2024 será também palco da entrega de prémios do `Rewilding Photo Contest`, promovido pela Rewilding Portugal, bem como de `workshops` para crianças sobre educação ambiental e brincadeira em ambiente natural.

Já o segundo dia do evento será dedicado à prática e à imersão na natureza, com um passeio fotográfico para capturar a beleza natural do Sabugal.

"A caminhada começa às 07:00 e inclui uma partilha coletiva de experiências e conhecimentos".

Durante o dia, os participantes poderão ainda escolher entre dois `workshops` especializados: `Terapia de Floresta com a Malcata Eco Experience`, focado nos benefícios dos banhos de floresta para a saúde física e mental; e `Cogumelos Silvestres do Alto Côa`, um `workshop` de identificação de cogumelos e exploração da biodiversidade dos ecossistemas locais.

"O Naturcôa 2024 promete ser uma experiência enriquecedora para todos os participantes, combinando a beleza natural da região com a reflexão sobre o futuro sustentável dos nossos ecossistemas", rematou a organização.