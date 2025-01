Teatrão de Coimbra apresenta "Constantino, Guardador de Sonhos"

O protagonista da principal produção da companhia para a temporada 2024/2025 vive nos subúrbios de uma grande cidade, e reconhece que a vida é difícil de suportar se não conseguir sonhar um futuro melhor.



De acordo com a encenadora Isabel Craveiro, responsável da companhia, a peça quer refletir sobre “como olhamos a realidade” e “que papel político a arte pode imprimir na sociedade, principalmente no tempo atual”.



O espetáculo, que levou a companhia a estudar a fundo o movimento neorrealista português, tem a duração aproximada de uma hora, contará com três personagens e ficará em cena até 1 de fevereiro, com sessões para público em geral e para escolas.



Além da nova criação, o Teatrão desenhou um conjunto de propostas paralelas, entre exposições, leituras ao domicílio, conversas e conferências, que juntam como parceiros a Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo, a Cáritas Diocesana de Coimbra, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, o Museu do Neo-Realismo e o Plano Nacional das Artes.