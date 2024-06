Adão e Silva afirma que Rui Costa deve refletir sobre contestação

Aconteceu no sábado, durante as duas assembleias-gerais realizadas na Luz com forte presença de sócios. À tarde o local foi mesmo mudado do pavilhão para o Estádio.



Rui Costa afirma que "não há nenhuma crise de liderança" nos encarnados.



O orçamento do clube para o próximo ano foi aprovado por uma margem curta. A proposta da SAD passou com 47,6 por cento dos votos a favor e 43,2 por cento contra e a abstenção foi de nove por cento.



Pedro Adão e Silva sublinha a elevada participação dos sócios, mas também refere que Rui Costa tem de refletir depois do que se passou na Assembleia-Geral.