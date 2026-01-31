Andebol Português fez história ao conquistar quinto lugar no europeu da modalidade

O golo decisivo foi marcado na última jogada do encontro por Martim Costa, eleito o homem do jogo.



Na história deste jogo os %u2018Hérois do Mar%u2019 nunca estiveram em desvantagem, durante a primeira parte, com destaque para Martim Costa com cinco golos.



Antes deste jogo a equipa nacional já tinha garantido a qualificação direta para o mundial de 2027.

