Andebol Português fez história ao conquistar quinto lugar no europeu da modalidade

Portugal fez história no Europeu de Andebol , ao vencer a Suécia por 36-35 e conseguir o quinto lugar nesta competição. Esta foi a melhor classificação de sempre depois de um duelo emocionante e decidido mesmo no fim.

O golo decisivo foi marcado na última jogada do encontro por Martim Costa, eleito o homem do jogo.

Na história deste jogo os %u2018Hérois do Mar%u2019 nunca estiveram em desvantagem, durante a primeira parte, com destaque para Martim Costa com cinco golos.

Antes deste jogo a equipa nacional já tinha garantido a qualificação direta para o mundial de 2027.
