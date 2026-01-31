Desporto
Andebol Português fez história ao conquistar quinto lugar no europeu da modalidade
Portugal fez história no Europeu de Andebol , ao vencer a Suécia por 36-35 e conseguir o quinto lugar nesta competição. Esta foi a melhor classificação de sempre depois de um duelo emocionante e decidido mesmo no fim.
Na história deste jogo os %u2018Hérois do Mar%u2019 nunca estiveram em desvantagem, durante a primeira parte, com destaque para Martim Costa com cinco golos.
Antes deste jogo a equipa nacional já tinha garantido a qualificação direta para o mundial de 2027.