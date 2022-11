Após entrevista de Ronaldo. João Mário afasta pressão acrescida na seleção

Foto: António Pedro Santos - EPA

Foram divulgados novos excertos da polémica entrevista de Cristiano Ronaldo. O português criticou os donos do Manchester United e a forma como o clube lidou com a doença da filha. No regresso à seleção, destaque para o reencontro com Bruno Fernandes.