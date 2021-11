Belenenses-Benfica. Polémica no Jamor faz primeiras páginas de jornais internacionais

O Belenenses SAD apresentou-se no sábado com nove jogadores para defrontar o Benfica, devido ao surto de covid-19 que afecta a equipa do Jamor. O presidente da Belenenses SAD considera que o que se passou foi uma vergonha e elogia os atletas que entraram em campo.