Benfica bate o Nápoles e mantém vivas aspirações na Champions

Mourinho fez duas alterações no onze em relação ao dérbi com o Sporting, Saiu António Silva e entrou Tomás Araújo e, a maior surpresa, trocou Pavlidis, melhor marcador da equipa, por Ivanovic. A partida começou muito quezilenta com muitas faltas nos primeiros minutos.



Depois de falta após falta, o Benfica soltou o primeiro ataque de algum perigo para a baliza napolitana. Excelente passe de Sudakov a rasgar a defensiva do Nápoles, Aursnes de calcanhar isolou Ivanovic que rematou para grande defesa de Milinkovic-Savic.



Ao minuto 18 grande oportunidade para o Benfica. O guarda-redes Milinkovic-Savic ofereceu a bola a Aursnes que não aproveitou o brinde e rematou para fora. Depois de dois ameaços, à terceira foi de vez. O Benfica marcou por intermédio de Richard Ríos. Dahl cruzou para a área, e após um ressalto Ríos desviou à frente de Milinkovic-Savic.



Depois da meia hora de jogo, o Nápoles chegou com perigo à baliza de Trubin. Lang cruzou da esquerda, Di Lorenzo cabeceou nas costas de Dahl e a bola saiu perto do poste direito. Pouco depois, boa jogada de David Neres pela direita do ataque napolitano, cruzou para McTominay cabecear ao lado.



Perto do intervalo e na sequência de um canto, Otamendi, primeiro num remate acrobático que bateu em Ivanovic, e depois na recarga atirou por cima.



O Benfica teve uma entrada muito forte e conquistou três boas oportunidades claras para marcar e concretizou por Richard Ríos. O Nápoles reagiu a partir da meia hora e criou duas ocasiões por Di Lorenzo e McTominay.



Para a segunda parte o Benfica voltou a entrar melhor do que o Nápoles e ampliou a vantagem. Depois de um canto para a equipa napolitana surgiu o contra-ataque do Benfica. Ríos recebeu de Ivanovic, cruzou para Leandro Barreiro finalizar com classe.





O Benfica baixou um pouco a intensidade de jogo e o Nápoles apareceu com algum perigo junto à baliza encarnada. David Neres ensaiou um remate de longe que Trubin sacudiu para canto.





José Mourinho refrescava o ataque e fez entrar Pavlidis para o lugar de Ivanovic. Reforçou também a defesa com a entrada de António Silva para o lugar de Sudakov.

Num rápido contra-ataque conduzido por Barrenechea, Pavlidis quase fazia o terceiro, mas Milinkovic-Savic defendeu o remate forte de fora da área do avançado grego. Até ao final registo para a grande ovação para Aursnes e não menos para Tiago Freitas, médio de 19 anos da formação que se estreou na equipa principal e também para a estreia de outro jovem Campeão do Mundo sub-17 José Neto.Na classificação, o Benfica, que ainda joga fora com a Juventus e recebe o Real Madrid, passou a contar seis pontos, a um do 24.º posto, o último que vale um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o Nápoles manteve-se com sete.