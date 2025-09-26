Benfica - Gil Vicente, a I Liga em direto

Benfica e Gil Vicente abrem esta sexta-feira a sétima jornada da I Liga. Frente a frente estarão duas equipas separadas apenas por um ponto na tabela e a viver duas realidades diferentes: o Benfica vem de um empate frente ao Rio Ave, que colocou a equipa a quatro pontos da liderança, enquanto o Gil Vicente tem tido um dos melhores inícios de campeonato na sua história, com César Peixoto ao leme. A partida terá início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.