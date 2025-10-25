Benfiquistas escolhem presidente entre seis candidatos

Apesar de um universo de mais de 400.000 associados, apenas estão habilitados a votar sócios com mais de um ano de filiação ao clube e aqueles que tenham as quotas regularizadas até às 48 horas prévias ao ato eleitoral.



No Benfica, o número de votos dos associados cresce consoante a antiguidade na filiação, com, de acordo com o caderno eleitoral, 46.421 sócios a terem três votos, 30.013 com 10 votos, 56.703 com 20 votos e 27.045 com 50 votos.



Na votação, os sócios irão depositar quatro boletins em urna, votando para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal (órgãos sociais) e para a Comissão de remunerações (órgão estatutário).



As eleições distribuem-se por 107 locais de voto, com o Estádio da Luz a contar com o pavilhão número um e número dois, estando os restantes locais distribuídos por todo o continente, ilhas e estrangeiro.



As urnas abrem às 08:30 e encerram às 22:00, sendo as janelas horárias dos Açores e estrangeiro adaptadas ao horário no continente e Madeira.



É esperada grande afluência de sócios, sendo expectável que se bata o recorde de 40.085 votantes no ato eleitoral de 2021, prevendo-se uma contagem pela madrugada dentro.



Na corrida à liderança para o quadriénio 2025-2029, as listas estão previamente definidas, sendo os candidatos Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e Rui Costa (G).



O advogado João Ferreira Leite lidera uma lista única (A) à Assembleia Geral.



Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.