Bernardo Paçó e Pauleta analisam a França

Antes de um treino ligeiro na Arena Stozice, em Liubliana, os dois jogadores do Sporting falaram aos jornalistas em antevisão ao importante duelo com a França, nas meias-finais da prova, um dia após a goleada à Bélgica, por 8-2.





“É uma equipa muito complicada e aguerrida. Correm muito e tecnicamente são muito bons”, avaliou Pauleta, acrescentando que espera chegar à final.





Bernardo Paço considerou a França "uma equipa muito boa no um para um e nas transições, rápida, que gosta de jogar nas costas. Tenho de estar muito atento para tentar cobrir os meus companheiros. É uma equipa irreverente, que joga muito no remate de fora e tenta sempre criar alguma surpresa. Do nada podem ter um truque na cartola”.

