Bernardo Silva critica arbitragem pelo golo "fora de jogo" da Alemanha

"Esperávamos um jogo muito difícil contra uma seleção que historicamente é fortíssima e que jogando em casa ainda mais", começou por dizer à RTP.



"Nem tudo foi perfeito, mas acho que foi uma boa exibição de Portugal. Não é fácil sofrer um golo cedo, no início da segunda parte, ainda que o golo esteja fora de jogo e o árbitro provavelmente não saiba as regras do futebol", afirmou.



Na visão do jogador, a equipa portuguesa "mostrou muito carácter, muita personalidade para dar a volta ao jogo".