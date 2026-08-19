Braga luta pelo acesso à Liga Conferência

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, Carlos Vicens, treinador do Braga, referiu querer uma melhor versão da sua equipa na receção ao Áustria de Viena.“Queremos oferecer a nossa melhor versão, uma versão melhor, por exemplo, do que a que oferecemos na Bulgária [0-0 diante do Dínamo Minsk, na segunda mão da terceira pré-eliminatória]”, frisou na conferência de imprensa de antevisão.Quanto aoa adversário o técnico espanhol elogiou a equipa austríaca: “Um rival que tem um nível bom. É uma equipa que sai bem para ataques rápidos, uma equipa aguerrida e que, em ataque posicional, mete muita gente na área. Vamos precisar de um Sporting de Braga muito bom para passar esta eliminatória. Isto é uma eliminatória europeia e que uma das equipas vai ficar de fora”, o que “influencia o que se passa em campo, em que um erro penaliza mais, por isso, há mais aversão em correr riscos [nestas eliminatórias]”, sublinhou.Questionado sobre se o Áustria Viena é melhor que os adversários anteriores, referiu ser difícil comparar, porque “jogam em ligas diferentes”.

“Agora temos um adversário com elementos do futebol germânico, da Alemanha e da Áustria, que olha logo para a frente após recuperar a bola. Temos de nos adaptar aos rivais, porque são todos diferentes, com culturas futebolísticas completamente diferentes”, disse.





Relativamente ao problema de saúde que a equipa do Sporting de Braga foi alvo e que obrigou ao adiamento do jogo com o Gil Vicente, da I Liga, previsto para domingo passado, Carlos Vicens refere que está em "contacto direto com o corpo médico, porque os timings foram variando, gente que se ressentiu logo na Bulgária, outros que foram caindo progressivamente e, na segunda-feira, houve novos casos, de jogadores e staff. Ontem [terça-feira], não houve casos novos, o que tranquiliza, e vamos acabar de ver hoje. Na segunda e na terça-feira, nos treinos, os jogadores estavam mais frágeis e com menos energia, como é normal, mas vamos ver como estão todos hoje”, disse.

O médio espanhol Tommy Marqués e o avançado sérvio Milosevic estão a ser apontados como possíveis reforços do Sporting de Braga, mas o treinador não quis abordar esse tema, notando que o “prioritário é o foco no presente, no treino de hoje e no jogo de amanhã [quinta-feira], porque o play-off é suficientemente importante para pensar noutra coisa”.Sporting de Braga e Áustria de Viena defrontam-se aamanhã, quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo maltês Ishmael Barbara.