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Braga luta pelo acesso à Liga Conferência

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O Sporting de Braga vai medir forças em campo com o Áustria de Viena na primeira mão do play-off da Liga Conferência de futebol. A equipa portuguesa foi obrigada a adiar o último jogo do campeonato frente ao Gil Vicente, devido a um surto gastrointestinal no plantel.

RTP /

Foto: Hugo Delgado - Lusa

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Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, Carlos Vicens, treinador do Braga, referiu querer uma melhor versão da sua equipa na receção ao Áustria de Viena.

“Queremos oferecer a nossa melhor versão, uma versão melhor, por exemplo, do que a que oferecemos na Bulgária [0-0 diante do Dínamo Minsk, na segunda mão da terceira pré-eliminatória]”, frisou na conferência de imprensa de antevisão.

Quanto aoa adversário o técnico espanhol elogiou a equipa austríaca: “Um rival que tem um nível bom. É uma equipa que sai bem para ataques rápidos, uma equipa aguerrida e que, em ataque posicional, mete muita gente na área. Vamos precisar de um Sporting de Braga muito bom para passar esta eliminatória.  Isto é uma eliminatória europeia e que uma das equipas vai ficar de fora”, o que “influencia o que se passa em campo, em que um erro penaliza mais, por isso, há mais aversão em correr riscos [nestas eliminatórias]”, sublinhou.

Questionado sobre se o Áustria Viena é melhor que os adversários anteriores, referiu ser difícil comparar, porque “jogam em ligas diferentes”.

“Agora temos um adversário com elementos do futebol germânico, da Alemanha e da Áustria, que olha logo para a frente após recuperar a bola. Temos de nos adaptar aos rivais, porque são todos diferentes, com culturas futebolísticas completamente diferentes”, disse.

Relativamente ao problema de saúde que a equipa do Sporting de Braga foi alvo e que obrigou ao adiamento do jogo com o Gil Vicente, da I Liga, previsto para domingo passado, Carlos Vicens refere que está em "contacto direto com o corpo médico, porque os timings foram variando, gente que se ressentiu logo na Bulgária, outros que foram caindo progressivamente e, na segunda-feira, houve novos casos, de jogadores e staff. Ontem [terça-feira], não houve casos novos, o que tranquiliza, e vamos acabar de ver hoje. Na segunda e na terça-feira, nos treinos, os jogadores estavam mais frágeis e com menos energia, como é normal, mas vamos ver como estão todos hoje”, disse.

O médio espanhol Tommy Marqués e o avançado sérvio Milosevic estão a ser apontados como possíveis reforços do Sporting de Braga, mas o treinador não quis abordar esse tema, notando que o “prioritário é o foco no presente, no treino de hoje e no jogo de amanhã [quinta-feira], porque o play-off é suficientemente importante para pensar noutra coisa”.

Sporting de Braga e Áustria de Viena defrontam-se aamanhã, quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo maltês Ishmael Barbara.

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