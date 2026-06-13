Desporto
Catar surpreende e resgata empate com Suíça
Um golo de Boualem Khoukhi, aos 90 4 minutos, permitiu ao Catar surpreender a Suíça e garantir um empate 1-1, na primeira jornada do Grupo B do Mundial2026 de futebol, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Foto: Carlos Barria - Reuters
Após a primeira jornada, todas as equipas do Grupo B estão empatadas com um ponto, já que no outro jogo da 'poule', realizado na sexta-feira, o coanfitrião Canadá também empatou a uma bola com a Bósnia-Herzegovina.