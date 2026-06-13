Catar surpreende Suíça com empate nos descontos

Um golo de Boualem Khoukhi, aos 90+4 minutos, permitiu ao Qatar surpreender a Suíça e garantir um empate 1-1, na primeira jornada do Grupo B do Mundial2026 de futebol, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

A seleção da Suíça abriu o marcador logo no início do primeiro tempo com um golo de Breel Embolo, que converteu uma grande penalidade, aos 17 minutos. O lance gerou muitas reclamações por um possível fora de jogo na origem da jogada.





Após dominar grande parte do jogo e desperdiçar oportunidades para ampliar o marcador, a Suíça sofreu o castigo nos descontos. Aos 90+4, o defesa catari Boualem Khoukhi marcou de cabeça para carimbar o 1-1 final.





Com este resultado, o Grupo B encontra-se totalmente equilibrado, já que a outra partida entre Canadá e Bósnia também terminou num empate.

