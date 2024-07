Centre Principal de Presse. O olimpismo também se une no jornalismo

De computador em punho, os profissionais trabalham sobre as mesas cheias de todos os dispositivos eletrónicos imagináveis. Seguem as comitivas, os atletas e as histórias que fazem todos os Jogos Olímpicos memoráveis.





Em Paris, milhares perseguem a história e as estórias que unem o mundo em momentos de olimpismo.







John Salvado é especialista em Jogos Olímpicos. Pela décima primeira vez, o jornalista australiano vai contar os sucessos e insucessos da Austrália nos jogos de Paris. Pela sétima vez em jogos de verão e depois de quatro de inverno, Salvado espera ver a Austrália com uma boa prestação, tendo a expectativa de o país ficará no quinto lugar de nações com mais medalhas conquistadas.





Depois de relembrar grandes feitos e atletas australianos nos Jogos de inverno, o australiano mencionou os Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000, que tiveram como estrela maior Cathy Freeman, velocista dos 400 metros, de origem aborígene. Antes da medalha de ouro, a atleta acendeu a chama olímpica na cerimónia de abertura.





"Cathy Freeman foi a nossa grande corredora dos 400 metros, foi a cara dos jogos para a Austrália, ela é a primeira atleta aborígene, indígena a representar a Austrália. Acendeu a chama olímpica na cerimónia de abertura, uma grande pressão sobre os seus ombros. Toda a gente esperava que ela ganhasse e se não tivesse vencido, não sei, ta,vez todo o país teria criticado mas ela ganhou e foi fantástica".





John Salvado relembrou também que esta é a primeira olimpíada desde o início da invasão russa na Ucrânia e a guerra entre Israel e Hamas que tem levado à morte de muitos civis. O jornalista olha para estes jogos como um evento de segurança máxima.





"A segurança será apertada mas Paris é uma cidade formidável e penso que foi inteligente não terem construído assim tantos edifícios para provas. Estes são os novos jogos".







E termina explicando que a Austrália chega a estes Jogos Olímpicos com equipas fortes e capazes de medalhar, destacando que as grandes estrelas australianas em Paris serão as mulheres.







lembra a história do maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro que estava na luta por medalhas e acabou por ser interrompido.



“Ele não estava entre os favoritos e começou a liderar a maratona e no meio da maratona houve uma invasão. Um padre irlandês invadiu o percurso da maratona e empurrou o Vanderlei Cordeiro de Lima e perdeu a disputa da maratona ali. Depois foi condecorado pelo Comité Olímpico mas foi uma história muito marcante para os brasileiros”.



O jornalista brasileiro recordou também a importância dos jogos do Rio de Janeiro, em 2016, que acredita terem sido muito importantes para enriquecer a cultura desportiva do Brasil e afirma não ser coincidência a melhoria da prestação dos atletas depois dessas olimpíadas. Fábio Seixas, jornalista da Cazé TV, está a fazer a cobertura dos quintos Jogos Olímpicos da sua carreira e

Fábio Seixas explica ainda que Paris é o sítio para se estar e que depois de 100 anos é muito importante haver novos Jogos Olímpicos na capital francesa. Enquanto jornalista, acredita que o momento é propício para a criação de uma Torre de Babel.



“Você entra num centro de imprensa, numa arena, e é uma Torre de Babel, há gente do mundo todo, de idiomas diferentes, biótipos diferentes, expectativas diferentes, histórias diferentes mas toda a gente está unida por um ideal. É um período mágico e durante 15 dias - até pode parecer utópico - deixamos as diferenças de lado e unimo-nos pelo desporto”.