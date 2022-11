Cerimónia de abertura do mundial no Catar com apelo à união, inclusão e tolerância

Já se jogou futebol no campeonato do mundo. Até 18 de Dezembro, 32 nações, incluindo Portugal, vão lutar pela conquista do mais importante troféu do futebol de seleções. A cerimónia de abertura teve mensagens de apelo à união dos povos, à inclusão e tolerância.