Chamou "bandido". Frederico Varandas condenado por difamar Pinto da Costa

O líder leonino, que acompanhou a leitura da sentença por videoconferência, acompanhado pelo seu advogado José Lobo Coutinho, terá de pagar uma multa de 7.200 euros por difamação.





No Tribunal do Bolhão, no Porto, foi dado como provado que Frederico Varandas "extravasou a proporcionalidade e os limites da liberdade de expressão".