Convocados de Jesus. Samuel Soares, Nuno Tavares, Palhinha e Fábio Silva são novidades

Mais atualizações Voltar ao topo
Terminou a conferência de imprensa de Jorge Jesus. Para os primeiros quatro jogos da edição 2026/27 da Liga das Nações, Jesus chamou 25 jogadores, sendo que apenas quatro não estiveram na fase final do Mundial de 2026.
O guarda-redes Samuel Soares (Benfica), o defesa Nuno Tavares (Lazio), o médio João Palhinha (Benfica) e o avançado Fábio Silva (Borussia Dortmund) são as novidades.
Na lista continua Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que conta 233 jogos e 146 golos por Portugal, que representou pela primeira vez em 20 de agosto de 2003.
Conheça a lista completa dos 25 convocados:
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).
- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Tomás Araújo (Benfica) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).
- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Real Madrid, Esp) e João Palhinha (Benfica).
c/ Lusa
PUB
Jorge Jesus disse ter feito o que achou melhor para a seleção e referiu que Cristiano Ronaldo é um jogador com quem não precisa de trocar muitas palavras.
“O Cris é um jogador que não preciso de falar muito com ele porque ele conhece as minhas ideias e eu conheço as ideias dele. Trabalhámos um ano juntos”, declarou.
PUB
Questionado sobre jogos da Liga Portuguesa em que estão em campo poucos jogadores portugueses, Jorge Jesus considerou que “não é muito preocupantes”.
“Eu também já estive fora noutras equipas e sei que isso não é o problema. O grande problema é se não tiveres qualidade de formação. E Portugal, felizmente, não tem esse problema”, defendeu.
PUB
“Olhei para a lista que esteve no Mundial. Não fazes duas equipas ao mesmo dia em Portugal”, disse o selecionador. “E olhei também para aqueles que não estiveram no Mundial e vi quem poderia escolher que entrasse (…) na ideia de jogo que pretendíamos para a seleção”.
Jorge Jesus disse ainda que “João Félix, com o tempo, vai ser um primeiro avançado”.
“Não tenho dúvidas nenhumas. É um jogador com capacidade de finalização e de criação (…) que tem muita qualidade”, acrescentou.
Já Rafael Leão, enquanto foi treinado por Jorge Jesus “nunca jogou numa faixa, jogou sempre como primeiro avançado”.
PUB
Referindo-se a Cristiano Ronaldo, Jesus afirmou que este “é um jogador como todos os outros”.
“Tem rendimento joga, não tem rendimento não joga. É assim que eu faço com todos”, assegurou.
“Agora, que o Cris tem um estatuto diferente? Tem. A carreira dele é diferente. Tem cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Não conta nada, zero, mas que é diferente dos outros é”, acrescentou o selecionador.
PUB
Os 25 convocados “foram os que eu pensei”, disse Jorge Jesus, dizendo não ter tido “conversas nenhumas” com Rafael Silva no sentido de o convencer a regressar à seleção.
Questionado sobre eventuais receios de que Palhinha seja assobiado ao entrar em campo como aconteceu com João Mário, o selecionador respondeu que está “a convocar jogadores para a seleção portuguesa”.
“Não estou preocupado se eles jogam no Benfica, no Sporting ou em qualquer outro clube. Aquilo que os caracteriza em relação à minha escolha é a qualidade do momento e a qualidade do jogador”, frisou.
PUB
Questionado sobre se sentiu tentado a fazer uma convocatória maior, Jorge Jesus respondeu que “a nossa pré-convocatória tem 46 jogadores. Neste primeiro período temos 25 jogadores”.
A RTP perguntou também ao selecionador se vê Cristiano Ronaldo a celebrar o golo mil a jogar por Portugal.
“Acredito que ele tenha de fazer o milésimo golo mais no Al Nassr do que na seleção portuguesa”, disse Jesus.
PUB
Sobre Cristiano Ronaldo, o selecionador referiu que todos os jogadores convocados estão à disposição e podem jogar.
“Havendo jogos de três em três dias, como normalmente acontece”, vai haver “modificações dos jogadores”, afirmou, acrescentando que só depois dos jogos é possível saber “qual é a condição física” de cada um e ir tomando decisões em função disso.
PUB
Questionado sobre a escolha de Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva, o selecionador respondeu que já trabalhou com todos à exceção de Fábio Silva.
“São jogadores que já me conhecem e também já os conheço. Para além disso, tirando o João os outros três são jogadores na faixa dos 20 e poucos anos. Quer dizer que, em 2030, serão jogadores que ainda não chegaram aos 30 anos”, explicou.
“São jogadores do presente e do futuro”, acrescentou Jesus.
PUB
Os convocados de Jorge Jesus são: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares, João Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Nuno Tavares, João Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Rafael Leão, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo Gonçalo Ramos e Fábio Silva.
PUB
Jorge Jesus prepara-se para revelar, pelas 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a sua primeira lista de convocados como selecionador de futebol de Portugal. Em causa está a defesa do título da Liga das Nações e por diante há quatro jogos para disputar.As escolhas do sucessor de Roberto Martínez podem comportar novidades.
Para já, a posição do capitão Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, estará salvaguardada: em julho, na apresentação, o selecionador disse contar com o astro do futebol.
Já Rafael Leão, que deixou o AC Milan e rumou aos turcos do Galatasaray, poderá ser preterido. Assim como Gonçalo Guedes, da Real Sociedad.
Neste sentido, três jogadores podem retornar aos escolhidos para a seleção: Gonçalo Paciência, do Santa Clara, Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e André Silva, do Futebol Clube do Porto.
Para o meio campo, João Palhinha, atualmente no Benfica, e Mateus Fernandes, do Tottenham, surgem bem colocados.
Na defesa, Gonçalo Inácio pode ser rendido por Eduardo Quaresma.
O guarda-redes Diogo Costa será para manter. Por sua vez, José Sá e Rui Silva podem ficar de fora.Após o triunfo na primeira edição da Liga das Nações, em 2019, Portugal venceu pela segunda vez a prova em 2025, ao derrotar a Espanha na final (2-2, 5-3 no desempate por grandes penalidades), em Munique.
A seleção portuguresa dá início à defesa do título da Liga das Nações a 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, frente ao País de Gales. A 27, viaja para Oslo, onde defronta a Noruega.
A 1 de outubro, a comitiva portuguesa desloca-se a Copenhaga para enfrentar a Dinamarca e conclui o primeiro grupo de jogos a 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, diante da Noruega.
Os dois primeiros classificados do Grupo 4 rumarão aos quartos de final da prova. O terceiro terá de disputar um play-off com uma equipa da Liga B, ao passo que o quarto será automaticamente despromovido.
c/ Lusa
PUB
Momento-Chave
Quatro novidades na primeira lista de Jorge Jesus
O guarda-redes Samuel Soares (Benfica), o defesa Nuno Tavares (Lazio), o médio João Palhinha (Benfica) e o avançado Fábio Silva (Borussia Dortmund) são as novidades.
Na lista continua Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que conta 233 jogos e 146 golos por Portugal, que representou pela primeira vez em 20 de agosto de 2003.
Conheça a lista completa dos 25 convocados:
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).
- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Tomás Araújo (Benfica) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).
- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Real Madrid, Esp) e João Palhinha (Benfica).
- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Al Ahly, Ara), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (Galatasaray, Tur), Gonçalo Ramos (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara) e Fábio Silva (Borussia Dortmund, Ale).
Jesus diz que não precisa de falar muito com Ronaldo
“O Cris é um jogador que não preciso de falar muito com ele porque ele conhece as minhas ideias e eu conheço as ideias dele. Trabalhámos um ano juntos”, declarou.
Selecionador não acha preocupante baixo número de jogadores portugueses na Liga
“Eu também já estive fora noutras equipas e sei que isso não é o problema. O grande problema é se não tiveres qualidade de formação. E Portugal, felizmente, não tem esse problema”, defendeu.
Momento-Chave
João Félix "com o tempo vai ser um primeiro avançado"
Jorge Jesus disse ainda que “João Félix, com o tempo, vai ser um primeiro avançado”.
“Não tenho dúvidas nenhumas. É um jogador com capacidade de finalização e de criação (…) que tem muita qualidade”, acrescentou.
Já Rafael Leão, enquanto foi treinado por Jorge Jesus “nunca jogou numa faixa, jogou sempre como primeiro avançado”.
Momento-Chave
Ronaldo "é um jogador como todos os outros"
“Tem rendimento joga, não tem rendimento não joga. É assim que eu faço com todos”, assegurou.
“Agora, que o Cris tem um estatuto diferente? Tem. A carreira dele é diferente. Tem cinco bolas de ouro. Mas isso conta para as minhas decisões? Não. Não conta nada, zero, mas que é diferente dos outros é”, acrescentou o selecionador.
Momento-Chave
Jesus nega ter tentado convencer Rafa a regressar à seleção
Questionado sobre eventuais receios de que Palhinha seja assobiado ao entrar em campo como aconteceu com João Mário, o selecionador respondeu que está “a convocar jogadores para a seleção portuguesa”.
“Não estou preocupado se eles jogam no Benfica, no Sporting ou em qualquer outro clube. Aquilo que os caracteriza em relação à minha escolha é a qualidade do momento e a qualidade do jogador”, frisou.
Momento-Chave
Jesus não acredita que milésimo golo de Ronaldo seja na seleção
A RTP perguntou também ao selecionador se vê Cristiano Ronaldo a celebrar o golo mil a jogar por Portugal.
“Acredito que ele tenha de fazer o milésimo golo mais no Al Nassr do que na seleção portuguesa”, disse Jesus.
"Todos os jogadores que estão convocados estão à minha disposição"
“Havendo jogos de três em três dias, como normalmente acontece”, vai haver “modificações dos jogadores”, afirmou, acrescentando que só depois dos jogos é possível saber “qual é a condição física” de cada um e ir tomando decisões em função disso.
"Jogadores do presente e do futuro"
“São jogadores que já me conhecem e também já os conheço. Para além disso, tirando o João os outros três são jogadores na faixa dos 20 e poucos anos. Quer dizer que, em 2030, serão jogadores que ainda não chegaram aos 30 anos”, explicou.
“São jogadores do presente e do futuro”, acrescentou Jesus.
Momento-Chave
Jesus anuncia 25 convocados
Momento-Chave
Dia de estreia
A primeira lista de convocados de Jorge Jesus
Para já, a posição do capitão Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, estará salvaguardada: em julho, na apresentação, o selecionador disse contar com o astro do futebol.
Já Rafael Leão, que deixou o AC Milan e rumou aos turcos do Galatasaray, poderá ser preterido. Assim como Gonçalo Guedes, da Real Sociedad.
Neste sentido, três jogadores podem retornar aos escolhidos para a seleção: Gonçalo Paciência, do Santa Clara, Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e André Silva, do Futebol Clube do Porto.
Para o meio campo, João Palhinha, atualmente no Benfica, e Mateus Fernandes, do Tottenham, surgem bem colocados.
Na defesa, Gonçalo Inácio pode ser rendido por Eduardo Quaresma.
O guarda-redes Diogo Costa será para manter. Por sua vez, José Sá e Rui Silva podem ficar de fora.Após o triunfo na primeira edição da Liga das Nações, em 2019, Portugal venceu pela segunda vez a prova em 2025, ao derrotar a Espanha na final (2-2, 5-3 no desempate por grandes penalidades), em Munique.
A seleção portuguresa dá início à defesa do título da Liga das Nações a 24 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, frente ao País de Gales. A 27, viaja para Oslo, onde defronta a Noruega.
A 1 de outubro, a comitiva portuguesa desloca-se a Copenhaga para enfrentar a Dinamarca e conclui o primeiro grupo de jogos a 4 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, diante da Noruega.
Os dois primeiros classificados do Grupo 4 rumarão aos quartos de final da prova. O terceiro terá de disputar um play-off com uma equipa da Liga B, ao passo que o quarto será automaticamente despromovido.
c/ Lusa