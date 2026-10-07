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Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo quebra o silêncio, pede desculpas e deixa futuro em aberto
Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e reagiu publicamente após o momento tenso vivido na seleção portuguesa.
Foto: Pedro Nunes - Reuters
O jogador esclareceu ainda que conversou diretamente com a estrutura e com o selecionador, mas criticou a postura adotada por Jorge Jesus na conferência de imprensa, a qual considerou agressiva e contrária ao que tinha sido previamente alinhado.
Apesar de toda a polémica, o capitão manifestou total disponibilidade para regressar à seleção assim que cumprir a suspensão, desde que se encontre em boas condições físicas e a jogar ao seu melhor nível.