Cristiano Ronaldo quebra o silêncio, pede desculpas e deixa futuro em aberto

Cristiano Ronaldo quebra o silêncio, pede desculpas e deixa futuro em aberto

Cristiano Ronaldo quebrou o silêncio e reagiu publicamente após o momento tenso vivido na seleção portuguesa.

RTP /

Foto: Pedro Nunes - Reuters

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Numa declaração escrita, o internacional português pediu desculpas aos seus companheiros de equipa por ter abandonado o estágio, assumindo a responsabilidade do ato, ainda que mantendo que existiu uma quebra de confiança na palavra do selecionador Jorge Jesus.Ronaldo lamentou também não ter cumprimentado os adeptos no final do jogo, pedindo desculpas ao público que o apoiou.


O jogador esclareceu ainda que conversou diretamente com a estrutura e com o selecionador, mas criticou a postura adotada por Jorge Jesus na conferência de imprensa, a qual considerou agressiva e contrária ao que tinha sido previamente alinhado.

Apesar de toda a polémica, o capitão manifestou total disponibilidade para regressar à seleção assim que cumprir a suspensão, desde que se encontre em boas condições físicas e a jogar ao seu melhor nível.

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